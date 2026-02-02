فيزا: 30% نمواً بالإنفاق في الإمارات خلال عطلات شتاء 2025

دبي في 2 فبراير /وام/ كشفت فيزا لتكنولوجيا المدفوعات عن نمو سنوي بنسبة 30% في الإنفاق باستخدام بطاقات فيزا المميزة في الإمارات مدفوعاً بزيادة الإقامات المحلية، وتنامي النشاط السياحي، وارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه وفق أحدث تقريرٍ لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم عطلات الشتاء 2025 في دولة الإمارات، استناداً إلى مؤشر فيزا لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة.

وشهد إنفاق الزوار الدوليين باستخدام بطاقات فيزا المميزة ارتفاعاً ملحوظاً بعدما سجّل الزوار القادمون من أوروبا، خاصة المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبولندا، زيادة تقارب 50%، فيما ارتفع إنفاق الزوار من آسيا، مثل تايلاند والفلبين، ومن أمريكا اللاتينية كالبرازيل وبورتوريكو بنسبة تجاوزت 145%.. وسجّل إنفاق المقيمين في دولة الإمارات باستخدام بطاقات فيزا المميزة نمواً قارب 35%.

وارتفع السفر إلى وجهات آسيوية، مثل تايلاند واليابان والصين، بنسبة تجاوزت 75%.

وكشف التقرير عن اختلاف في أنماط الحجز، حيث قام 75% من المسافرين بالحجز خلال شهر من موعد السفر، فيما خطّط 25% قبل 1–6 أشهر إلى جانب ارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه بين المسافرين للخارج بنسبة تقارب 45%.

واستمر الإنفاق المحلي لحاملي بطاقات فيزا المميزة في تسجيل أداء قوي، مع زيادة الإقامات المحلية بنسبة تقارب 35%، وارتفاع الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل والمجوهرات والأحجار الكريمة، بنسبة 35%.

وخلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي من 5 إلى 7 ديسمبر 2025، ارتفع إنفاق الزوار الأوروبيين "جميع بطاقات فيزا" بنسبة تقارب 25%، مقارنة بنحو 10% خلال عطلات نهايات الأسبوع الأخرى في ديسمبر.

وقالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، إن موسم عطلات الشتاء شهد نمواً قوياً في السفر والترفيه وتجارة السلع الفاخرة، مع استمرار جاذبية دولة الإمارات وجهة مفضلة للسياح، وحرص السكان على الاستمتاع بالتجارب المحلية، وتساعد هذه المؤشرات الشركات في تقديم تجارب تجارة أكثر تميزاً وسلاسة، تواكب توقعات المتعاملين المتغيّرة.