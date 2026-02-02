شرطة دبي تحتفي بـ"حق الليلة"في القرية العالمية

دبي في 2 فبراير / وام / احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع القرية العالمية، ولجنة تأمين الفعاليات، ومدارس حماية، والشركاء، بفعالية "حق الليلة" بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك في الساحة المفتوحة أمام القرية الإماراتية في القرية العالمية، وسط حضور واسع من أفراد المجتمع والعائلات.

جاءت الاحتفالية في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التوجهات الحكومية ضمن "موسم الوُلفة"، وبما ينسجم مع عام الأسرة الذي يستهدف تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم المجتمعية.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن المجلس يحرص على الاحتفاء بالمناسبات التراثية والمجتمعية بوصفها منصات فاعلة لتعزيز قيم التسامح والعطاء والتعايش الإيجابي، خاصة في بيئات متعددة الثقافات والجنسيات كالقرية العالمية، التي تمثل نموذجاً حياً للتنوع والانسجام المجتمعي.

وأضافت أن هذه الفعالية تجسد روح التراث الإماراتي الأصيل، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الفرح والمشاركة بين أفراد الأسرة، وتعزيز الروابط الإنسانية بين مختلف فئات المجتمع.

تضمنت الفعالية توزيع هدايا وتذكارات للأطفال، إضافة إلى عروض موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ومشاركة الدوريات الأمنية السياحية، وفريق العسس، مع حضور مميز أبهج الأطفال للشرطي "منصور" والشرطية "آمنة"، وسط أجواء احتفالية أسعدت الأطفال والعائلات وزوار القرية العالمية من مختلف الجنسيات.