"دبي للخدمات المالية" تُغرّم شركة وساطة إعادة تأمين 455,176 دولارا

دبي في 2 فبراير/وام/ فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة بمبلغ 455,176 دولارا "ما يُعادل 1,671,633 درهما" على شركة وساطة إعادة التأمين إد بروكنغ "مينا" ليمتد، لعدد من المخالفات المُرتكبة على تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك المشاركة في تصرفات مُضللة ومُخادعة.

ووافقت الشركة على تسوية المسألة، ودفع غرامة تشمل استرداد مبلغ 175,343 دولارا أمريكيا "148,039" دولارا مُضافا إليه فائدة قدرها 27,304 دولارات" وعقوبة مالية بمبلغ 279,833 دولارا أمريكيا.

وتم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 575,104 دولارات "أي ما كان يُعادل 2,112,069 درهما" نتيجة للتسوية التي تم التوصل إليها.

وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى ارتكاب الشركة لمخالفات تشمل تقديم قسطين مختلفين لشركات التأمين الأصلية المُتنازلة "عملاء الشركة" وهي شركات التأمين الأصلية التي أصدرت وثائق التأمين الأساسية ولشركات إعادة التأمين، فيما يختص بنفس عملية إعادة التأمين، وتضليل شركات إعادة التأمين بخصوص الخصومات المُطبقة على قسط التأمين وعمولة الوسطاء المُستحقة للشركة؛ وتضليل أحد العملاء بشأن مبلغ الوساطة المُستحق للشركة من 121 عملية تأمين، بالإضافة إلى الخصومات من قسط التأمين بخصوص بعض تلك العمليات.

تمت هذه المخالفات نتيجة ممارسات الشركة المتمثلة بعدم الإفصاح عن عمولات الوساطة لعملائها، وفشلها في الالتزام بأنظمتها وضوابطها الداخلية، علاوة على ذلك، تضمنت المخالفات استخدام مستندات مُعدلة.

ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان اتسام الاتصالات مع شركات التأمين المُتنازلة وشركات إعادة التأمين بالوضوح، والنزاهة، وعدم التضليل؛ وفشلت في التصرف بالمهارة والعناية الواجبة والاجتهاد اللازمين.

وتُقِر سلطة دبي للخدمات المالية بإبلاغ الشركة للسلطة على الفور بالمُخالفات المُرتكبة، وإجراء تحقيق داخلي، ودفع تعويضات للعملاء فيما يختص بعمليات التأمين التي تم استخدام مستندات مُعدلة فيها.

وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ، إن سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع من كافة شركات الخدمات المالية الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، الالتزام بأعلى معايير السلوك في تعاملاتها التجارية، وقد فشلت إد بروكنغ في تلبية هذه التوقعات عبر تضليلها لعملائها وشركات إعادة التأمين لديها بهذا الشكل، وتعكس الغرامة المفروضة على الشركة خطورة المخالفات المُرتكبة من قبلها، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة.