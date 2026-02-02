جمارك دبي تحتفي بالأشقاء القادمين من الكويت

دبي في 2 فبراير/وام/ نظمت جمارك دبي برنامج استقبال خاصا للأشقاء القادمين من دولة الكويت الشقيقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

وشاركت إدارة عمليات المسافرين بالدائرة في تنظيم استقبال استثنائي عبّر عن معاني المحبة والتقدير للأشقاء القادمين من دولة الكويت.

تضمنت المبادرة، بالتنسيق مع محطة الخطوط الجوية الكويتية في مطارات دبي استقبال المسافرين القادمين على متن طائرة الخطوط الكويتية والترحيب بهم من قبل فريق الإدارة ومؤثري التواصل الاجتماعي، عبر توزيع الهدايا العينية والأوشحة والأعلام، في لفتة تعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: "مشاركتنا في أسبوع «الإمارات والكويت إخوة للأبد» تعكس رؤيتنا بتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية مع الأشقاء الكويتيين، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من تجربة استثنائية تقدم لهم شعوراً بالترحيب والاعتزاز" موضحا أن فعاليات الاحتفاء في إدارة عمليات المسافرين تتواصل لمدة أسبوع كامل، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية المتينة بين الإمارات والكويت.