الزيودي:اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع سيراليون تفتح آفاقاً جديدة مع أحد الاقتصادات الواعدة في أفريقيا

أبوظبي في 2 فبراير / وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون خطوة مهمة تعزز حضور الدولة في منطقة غرب أفريقيا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع أحد الاقتصادات الواعدة في القارة.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن سيراليون تُعد من الاقتصادات النشطة في غرب أفريقيا ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 8.64 مليار دولار مع توقعات بنمو اقتصادي يقارب 4% خلال عام 2025 وهو أعلى من المتوسط العالمي إلى جانب ما تتمتع به من موارد طبيعية غنية وموقع جغرافي استراتيجي يضم أحد أعمق الموانئ الطبيعية في أفريقيا بالعاصمة فريتاون.

وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التجارة الثنائية خاصة في قطاعات المعادن وخامات الحديد والبوكسيت والمنتجات الزراعية مثل الكاكاو والأسماك ، لافتا إلى أن سيراليون تُعد من أبرز منتجي معدن الروتايل عالمياً وتمثل نحو 14% من إجمالي الإنتاج العالمي إضافة إلى صادراتها من الألماس وخام الحديد.

وحول واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. قال معاليه إن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسيراليون بلغت نحو 153 مليون دولار في عام 2025 وتشمل صادرات الدولة الزيوت البترولية والآلات والمعدات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية والوقود والزيوت المكررة ، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم دورة العمل التعاقدي للعمالة السيراليونية إضافة إلى استفادة سيراليون من مبادرة الإمارات للاستثمار الأخضر في إفريقيا التي أُطلقت خلال "كوب28".

وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستعزز دور دولة الإمارات مركزا محوريا في سلاسل التوريد العالمية ونقطة وصل بين أسواق العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا إلى جانب توفير فرص واعدة لقطاعات الخدمات لاسيما الخدمات اللوجستية والبناء والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والخدمات المالية، والاتصالات والسياحة والسفر في ظل النمو المتسارع لقطاع الخدمات في سيراليون.