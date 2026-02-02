انطلاق المؤتمر الدولي الـ14 لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة بمشاركة عالمية واسعة

الشارقة في 2 فبراير/ وام/ انطلقت بجامعة الشارقة فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لطلبة طب الأسنان (ISDC 2026)، الذي تنظمه جمعية طلبة طب الأسنان بالجامعة، بمشاركة واسعة من طلبة طب الأسنان وطلبة الدراسات العليا والأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، وذلك تحت شعار: «نستلهم من الابتسامات، وتقودنا المعرفة».

وقال سعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة خلال حضوره الافتتاح إلى جانب عدد من مسؤولي الجامعة إن المؤتمر يجسّد رؤية جامعة الشارقة التي أرساها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، والقائمة على الجمع بين العلم والإنسانية، والمعرفة المتخصصة وخدمة المجتمع.

وأشار إلى التزام الجامعة بإعداد طلبة متميزين علمياً ومهنياً وإنسانياً، موضحاً أن دورها لا يقتصر على التأهيل الأكاديمي فحسب، بل يشمل تنمية مهارات الطلبة القيادية والتنظيمية من خلال مبادرات يقودها الطلبة أنفسهم، من بينها هذا المؤتمر الذي ينظمه طلبة طب الأسنان منذ أربعة عشر عاماً ويشكّل منصة علمية وإنسانية لتبادل الخبرات وبناء شبكات علاقات دولية تسهم في دعم المسيرة المهنية للطلبة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالمياً.

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن القواص، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، أن المؤتمر يتميز ببرنامج علمي متنوع يستمر على مدار يومين، ويتضمن محاضرات تخصصية، وورش عمل تطبيقية، ومناظرات علمية، ومسابقات بحثية، مشيرة إلى أن مشاركة أكثر من 600 طالب من أكثر من 30 دولة تعكس المكانة الدولية المتقدمة التي وصل إليها المؤتمر ،وأوضحت أن البرنامج العلمي يعكس حرص الكلية على تعزيز المهارات العلمية والعملية لدى الطلبة.

بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم بيرم، المشرف الأكاديمي لجمعية طلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة، أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة بتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكداً أن شعار المؤتمر يعكس الإيمان بأن المعرفة تشكّل الأساس للتميّز في رعاية المرضى والتطور المهني.

من جهته، أعرب مروان الخطيب، رئيس جمعية طلبة طب الأسنان، عن فخره بانعقاد النسخة الرابعة عشرة من المؤتمر بمشاركة نخبة من الطلبة والخبراء، مؤكداً أن المؤتمر يوفر بيئة علمية محفزة للحوار وتبادل الأفكار، بما يسهم في إعداد جيل جديد من أطباء الأسنان القادرين على القيادة والابتكار في القطاع الصحي.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بجولة لسعادة مدير الجامعة اطّلع خلالها على عدد من المعارض والأجنحة الخاصة بالشركات والجهات الراعية المتخصصة في مجالات صحة ورعاية الفم والأسنان، إلى جانب معرض البوسترات العلمية لطلبة الكلية.

وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي للمؤتمر، مؤكدين إسهامه في تعزيز الخبرات السريرية للطلبة وتعريفهم بأحدث تقنيات علاج الأسنان ووسائل التشخيص الحديثة.