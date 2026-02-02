طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 2 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و حركتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية ، و سرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند 03:43 الجزرالأول عند الساعة 20:49 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 10:24 والمد الثاني عند الساعة 23:26 و الجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 85 30

دبي 28 15 85 35

الشارقة 27 16 80 30

عجمان 26 17 85 35

أم القيوين 27 17 80 30

رأس الخيمة 27 14 85 35

الفجيرة 26 19 80 35

العـين 28 17 80 40

ليوا 30 14 85 30

الرويس 25 15 85 35

السلع 27 15 85 35

دلـمـا 26 18 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 25 18 85 40