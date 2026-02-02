مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم ملتقي "من التحدي إلى التأثير: ريادة الأعمال الاجتماعية"

عجمان في 2 فبراير / وام / نظم مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة عجمان ملتقي ريادة الأعمال تحت عنوان "من التحدي إلى التأثير: ريادة الأعمال الاجتماعية كحل مستدام"، بهدف التوعية بدور التنمية الاجتماعية وأثرها في اختيار المشاريع الاقتصادية، وتعزيز مفاهيم التمكين النسائي وريادة الأعمال ذات الأثر المجتمعي.

جاء الملتقي الذي نظم في مركز شباب عجمان ضمن سلسلة من الملتقيات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها المجلس، لتعزيز مهارات صاحبات الأعمال وعضوات المجلس، وتمكينهن من تطوير مشاريع مستدامة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن الملتقي يجسد حرص المجلس على المساهمة الفاعلة في "عام الأسرة 2026"، من خلال التوعية بأثر ريادة الأعمال الاجتماعية في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتوفير مشاريع مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتسهم في تحقيق تنمية متوازنة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

وأكدت آل علي حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تنفيذ سلسلة من الملتقيات والجلسات التدريبية والتثقيفية الهادفة إلى تنمية مهارات عضواته، ودعمهن في مجالات التسويق والإدارة، وإعداد دراسات الجدوى، والابتكار والتطوير، بما يسهم في رفع جاهزية صاحبات الأعمال وتعزيز قدراتهن على إطلاق وتطوير مشاريع ناجحة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام".

تناول الملتقي - الذي حضرته صاحبات الأعمال وعضوات المجلس - عددا من المحاور الرئيسة والحلقات النقاشية ركزت على ريادة الأعمال الاجتماعية ونماذج لمشاريع متوازنة الأبعاد "اقتصادية واجتماعية ومالية".