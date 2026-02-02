الحلقة المباشرة الـ15 من "شاعر المليون" تنطلق غداً

أبوظبي في 2 فبراير/وام/ تنطلق مساء غد الثلاثاء، الحلقة المباشرة الخامسة عشرة من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، ضمن منافسات مرحلة النصف النهائي، من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

يشارك في الحلقة الخامسة عشرة الشعراء: عبد المجيد صقر العزّة السبيعي ومحمد مناور النفيعي وعامر العايذي من المملكة العربية السعودية، وحمد محيّا العيباني وعبد الله محمد العجمي من دولة الكويت، بالإضافة إلى الشاعر الذي سيكمل عقد «الستة النهائية»، والمنتظر أن يعلن عنه في مستهل الحلقة، من بين أربعة شعراء دخلوا في أسبوع من تصويت الجمهور عن الحلقة الرابعة عشرة وهم حسام بن فيّاح من المملكة العربية السعودية وموسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات، وفارس العامري السبيعي وصاهود زيد الرضيان من دولة الكويت.

كانت الحلقة الرابعة عشرة قد أسفرت عن تأهل الشاعرين حمد محيّا العيباني من دولة الكويت وعامر العايذي من المملكة العربية السعودية إلى مرحلة النصف النهائي بعد حصولهما على 48 درجة من أصل 50، بالإضافة إلى تأهّل الشاعر عبدالله محمد العجمي من دولة الكويت إلى المرحلة ذاتها عبر تصويت الجمهور عن الحلقة الثالثة عشرة، بعد حصوله على 80 درجة هي مجموع تصويت الجمهور ودرجة لجنة التحكيم.

تُعَد هذه الحلقة الأولى في المرحلة الرابعة والأخيرة من الموسم الثاني عشر والتي تقام في أمسيتين يشارك فيهما الشعراء الستة المتأهلون للقائمة النهائية، ويتم تقييمهم في هذه المرحلة وفق آلية البرنامج التي تكون فيها درجات لجنة التحكيم (60%) موزعة على الحلقتين، مضافاً إليهما تصويت الجمهور ( 40%)، والذي سيبدأ فور انتهاء الحلقة الخامسة عشرة ويمتد حتى نهاية الحلقة الأخيرة والختامية، التي سيُعلَن فيها عن الفائز ببيرق الشعر لهذا الموسم، والحاصلين على المراكز من الثاني إلى السادس.