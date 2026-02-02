وزارة تمكين المجتمع تستضيف مهرجان" ليوان المواجيب" في أم القيوين

أم القيوين في 2 فبراير /وام/يستضيف مركز سعادة المتعاملين في أم القيوين التابع لوزارة تمكين المجتمع فعاليات مهرجان "ليوان المواجيب" احتفاء بليلة النصف من شعبان إحدى المناسبات الراسخة في وجدان المجتمع الإماراتي اعتبارا من اليوم وحتى 8 فبراير الجاري بمشاركة ودعم عدد من الجهات المحلية والخاصة وحضور لافت لشخصيات مجتمعية في مشهد يعكس تلاحم المجتمع ووحدة نسيجه.

يأتي المهرجان ترجمةً لقيم إماراتية أصيلة تؤمن بأن المناسبات الاجتماعية ليست مجرد احتفاء بل جسر يربط الأجيال ويغرس في النفوس معاني الانتماء والهوية الوطنية ومن هذا المنطلق تتنوع فعاليات "ليوان المواجيب" بين الفترتين الصباحية والمسائية لتقدم برامج وأنشطة تستهدف مختلف الفئات العمرية وتلبي تطلعات الأسرة الإماراتية في أجواء احتفالية جامعة.

يضم المهرجان ركناً للتصوير ومتحفاً مصغراً لأدوات التصوير القديمة إلى جانب الأكلات الشعبية الإماراتية التي تستحضر نكهة الماضي بروح الحاضر.

ويشارك في الفعاليات 21 رائد أعمال من الأسر الإماراتية في خطوة تعزز حضورهم في المشهد المجتمعي وتدعم مشاركتهم الاقتصادية ضمن فعاليات ذات طابع وطني.

ويبرز في تنظيم المهرجان الدور الفاعل للمتطوعين من طلبة وطالبات جامعة أم القيوين إلى جانب عدد من الجهات المحلية التي أسهمت بخبراتها وجهودها في إنجاح الفعاليات بما يعكس ثقافة العطاء والعمل التطوعي في المجتمع.

وشهد اليوم الأول مسيرة كرنفالية انطلقت من مدرسة الشارقة الأمريكية وصولاً إلى مقر المركز بمشاركة مجتمعية واسعة تخللتها عربات تراثية لتوزيع حلويات النصف من شعبان وعروض حية لشخصيات كرتونية أضفت أجواء من الفرح والبهجة.