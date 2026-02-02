"مهرجان العين التراثي" يطلق مسابقة "الجامي" للتعريف بالموروث الغذائي

العين في 2 فبراير / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العين التراثي بدورته الأولى عن استحداث "مسابقة الجامي" ضمن برنامج فعالياته في خطوة تهدف إلى التعريف بعناصر التراث الغذائي الإماراتي وطرق إعدادها، بغرض نقل المعارف المرتبطة بها بطريقة تفاعلية تجمع بين التنافس الإيجابي والتجربة الحية، إلى جانب إبراز قيم الجودة والبساطة التي يتميز بها المطبخ الإماراتي.

تستهدف المسابقة الأفراد والأسر المنتجة والممارسين المهتمين بإعداد الجامي وفق الأساليب التقليدية المتعارف عليها، بما يعكس التنوع في طرق التحضير والالتزام بالمكونات الطبيعية.

وتقام المسابقة يومياً طيلة أيام المهرجان الذي انطلق في 31 يناير الماضي ويستمر حتى 9 فبراير بأرض المعارض في مدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وحددت اللجنة المنظمة معايير دقيقة لتقييم المشاركات.

كانت المسابقة قد شهدت في يومها الأول أمس مشاركات عكست خبرات متميزة في إعداد الجامي، وسط اهتمام وتفاعل من زوار المهرجان الذين اطلعوا على تفاصيل هذه المسابقة وقيمتها الثقافية.

وأكدت لجنة التحكيم أن مسابقة الجامي تسهم بدور فاعل ومهم في إحياء هذا المنتج التراثي وصونه واستدامته، مشيرة إلى أن التقييم للمشاركات يراعي جودة المنتج، والالتزام بالطريقة التقليدية في الإعداد، بما يعكس أصالة الموروث الغذائي المحلي.