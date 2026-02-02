اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة و "فوز" بمجالات البحث والتدريب والتأهيل

الفجيرة في 2 فبراير/وام/ وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مشترك مع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، بهدف فتح آفاق واسعة للتعاون بمجالات التدريب والتأهيل، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج والفعاليات المشتركة التي تخدم الطلبة والمجتمع المحلي، وبما يسهم في دعم التنمية المستدامة وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.

وقّع الاتفاقية اليوم في مبنى الجامعة ، الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة ، والكابتن سالم الأفخم، مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) .

تأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على حرص الطرفين على ترسيخ التعاون البنّاء، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز ارتباطها بالقطاعات الاقتصادية والصناعية الحيوية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور سليمان الجاسم، أهمية هذه الشراكة، مشيرا إلى أن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية تُعد من الجهات الرائدة في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، ونوه إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الجامعة على بناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تمكين الطلبة من اكتساب الخبرات العملية، وتعزيز جودة مخرجات التعليم، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات القطاعات الحيوية.

من جانبه، أكد الكابتن سالم الأفخم، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها علميًا وعمليًا يُعد ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع الصناعي ورفع تنافسيته، ونوه إلى حرص "فوز"على دعم المبادرات التي تسهم في تمكين الطلبة، وإتاحة الفرص التدريبية والتطبيقية التي تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.