رئيس بالاو: الابتكاروالشراكات الدولية ركيزة لتعزيز صمود الدول الصغيرة بمواجهة التحديات

دبي في 2 فبراير /وام أكد فخامة سورانغل إس. ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو أن الدول الصغيرة تواجه تحديات مضاعفة في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية ما يستدعي تعزيز الشراكات الدولية وتبني الابتكار والتكنولوجيا مسارا أساسيا لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح رئيس جمهورية بالاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026 المنعقد حاليا في دبي أن عدد سكان بالاو لا يتجاوز 18 ألف نسمة ما يجعل من الضروري تطوير نموذج تنموي قائم على تنويع الاقتصاد وفي مقدّمته السياحة المستدامة إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يحقق مستقبلا أكثر كفاءة وأقل كلفة.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج لاسيما فيما يتعلق بإطلاق الإمكانات الكامنة في المحيطات .. موضحا أن بالاو تعد دولة محيطية كبرى تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الأزرق كمحرّك للنمو.

وأوضح أن التحول الرقمي أسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات فضلا عن تطوير منظومة التعليم من خلال اعتماد المدارس الثانوية عن بعد ما يعكس دور التكنولوجيا في فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات خاصة في القطاع المالي.

وأضاف أن الترويج الرقمي عبر المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام الحديثة أسهم في تعزيز مكانة بالاو وجهة سياحية عالمية مشيدًا بالدور المحوري الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في دعم الحوار الدولي وتبادل الخبرات واستشراف الحلول المستقبلية.