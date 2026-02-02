شرطة أبوظبي تدشّن ميدان رماية جديدا بمنطقة الظفرة تعزيزًا للجاهزية الأمنية

أبوظبي في 2 فبراير/ وام/ دشّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ميدانا متطورا للرماية الشرطية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الجاهزية الشرطية والأمنية، وتعزيز كفاءة التدريب الميداني لمنتسبيها وفق أفضل المعايير المعتمدة.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن تدريب الرماية يُعد من الركائز الأساسية في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، لما له من دور محوري في تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية والأمنية بكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن تدشين ميدان الرماية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على توفير بيئة تدريبية متطورة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتدعم رفع كفاءة وجاهزية الكوادر الشرطية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن الميدان الجديد يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التدريبية في منطقة الظفرة، ويسهم في تطوير البرامج التدريبية التخصصية، بما يواكب متطلبات العمل الشرطي الحديث ويعزز من كفاءة الأداء الميداني.

حضر الافتتاح العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة، والعميد ناصر محمد النيادي مدير إدارة المهام الخاصة،، إلى جانب عدد من الضباط، والذين اطلعوا على إمكانات الميدان ودوره في دعم منظومة التدريب والتأهيل الشرطي في المنطقة.