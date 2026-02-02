معرض الذيد الزراعي بنسخته الـ3 يستقطب آلاف الزوار

الشارقة في 2 فبراير / وام / اطلع زوّار معرض الذيد الزراعي في نسخته الثالثة التي أقيمت بمركز إكسبو الذيد، على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية.

نظم المعرض، الذي اختتم الليلة الماضية مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ومشاركة أكثر من 40 شركة رائدة، ونخبة من الخبراء والمزارعين والأسر المنتجة، إلى جانب الجهات الحكومية والمعنيين بالقطاع الزراعي.

وحقق المعرض نجاحاً لافتاً عبر استقطاب آلاف الزوار من المزارعين والمستثمرين والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الزراعي، للاطلاع على أحدث ما قدّمته الشركات والعارضون من تقنيات ومعدات حديثة وحلول مبتكرة، شملت تطوير زراعة القمح والحبوب، والتقنيات الحديثة في الزراعة المائية والعمودية، وأساليب الري والبستنة المتطورة، إضافة إلى خدمات بناء البيوت البلاستيكية، وتقنيات التغليف والنقل، وإدارة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تقنيات الإنتاج الحيواني التي تشمل مزارع الأسماك والدواجن وتربية النحل والمواشي.

وشكّل المعرض منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات المشاركة، من شركات ومزارعين وهيئات حكومية، ووفّر فرصة قيّمة للتواصل مع الخبراء والمختصين في مجالات زراعية متنوعة، تشمل زراعة المحاصيل، وتربية الأحياء المائية، ونباتات الزينة، والبستنة، والميكنة الزراعية ومعداتها، والتمويل الزراعي، والخدمات الاستشارية والتدريب، ومستلزمات تربية النحل، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، مع التركيز على عرض تكنولوجيا معالجة المياه، وأنظمة التخزين الحديثة، والمعدات الزراعية الثقيلة، فضلاً عن حلول حماية المحاصيل ومكافحة الآفات، وأصناف البذور المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الذيد الزراعي نجح في نسخته الثالثة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة الداعمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة، مشيراً إلى أن المعرض عكس التوجه الاستراتيجي لإمارة الشارقة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبنّي الحلول الزراعية المبتكرة.

وأكد محمد مصبح الطنيجي، مدير مركز إكسبو الذيد، أن المعرض نجح في تقديم تجربة متكاملة جمعت بين العروض المتخصصة والمحتوى المعرفي، وأسهم في رفع مستوى التفاعل المهني بين الشركات والمزارعين والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ووفّر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات وعرض الحلول التقنية والخدمات الداعمة للإنتاج الزراعي.