منتخب الشراع الحديث يحرز 10 ميداليات في البطولة العربية بمصر

الغردقة (مصر) في 2 فبراير/وام/توج منتخب الإمارات الوطني للشراع الحديث بـ10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، في منافسات البطولة العربية للشراع الحديث التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية خلال الفترة من 28 يناير إلى الأول من فبراير 2026، بمشاركة 136 لاعبًا ولاعبة من 10 دول عربية هي الإمارات، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، والمغرب، والجزائر، ومصر الدولة المستضيفة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، منتخبنا الوطني على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات وجهود الأجهزة الفنية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر عبد الله الزبيدي (إلكا 4 عام)، لوكا هيرفي (أوبتمست عام)، وضحى البشر (إلكا 6 بنات)، وكارولينا باجاك (أوبتمست بنات).

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب حمد المهيري (أوبتمست صغار)، عثمان الحمادي (إلكا 6 عام)، عادل خالد (إلكا 7 ماسترز)، ومروى الحمادي (إلكا 4 بنات).

وحصد محمد العويس الميدالية البرونزية في فئة "إلكا 7" تحت 19 سنة، فيما نالت مروى الحمادي الميدالية البرونزية في "إلكا 4" عام.