سلطان بن أحمد القاسمي يكرّم الفائزين بالدورة الـ 10 من جائزة "شكراً"

الشارقة في 2 فبراير / وام/ كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 10 من جائزة "شكراً"، تكريماً للموظفين المتميزين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتفضل سموه بتسليم الفائزين جوائزهم حسب الفئات، ونال المركز الأول في "فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" عن أفضل مسؤول، سالم عثمان الجنيدي، فيما حاز جيتلي فاراكيل جوزيف على جائزة أفضل موظف، أما في "فئة الشرقية من كلباء" فقد فاز صالح بالحاي النقبي بجائزة أفضل مسؤول، بينما نال خالد صقر الجابري جائزة أفضل موظف.

وفي "فئة الوسطى من الذيد" حازت إيمان الزحمي على جائزة أفضل مسؤول، بينما نال أنس جمال محفوظ جائزة أفضل موظف، وفي "فئة قطاع الإذاعات" فاز سيف خالد العوضي بجائزة أفضل مسؤول، ونال فيكاس مولشانداني جائزة أفضل موظف.

كان الحفل قد استهل بكلمة ألقاها سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أكد خلالها أن اللقاء يأتي احتفاءً بقيمة العطاء، وأن التقدير ثقافة راسخة، والشكر نهج عمل، يحرص القائمون على ترسيخه عاماً بعد عام في الهيئة.

وأضاف الغيثي : " تأتي جائزة "شكراً" في دورتها الـ 10 لتؤكد أننا في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون نعتبر الإنسان الثروة الحقيقية، وأن الإبداع والعمل المتقن هما الطريق نحو التطوير المستدام، وذلك استلهاماً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم التميز وجعل الجودة قيمة أصيلة في مختلف مسارات العمل ".

وتناول مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أهداف جائزة "شكراً" وقال إن ما نحتفي به اليوم ليس مجرد أسماء تُعلن، بل جهود متراكمة، وأفكار خلاقة، وساعات عمل صادقة أسهمت في الارتقاء بأداء الهيئة وتحقيق رسالتها الإعلامية فجائزة "شكراً" ليست تكريماً فحسب، بل رسالة تقدير لكل من جعل الإخلاص سلوكاً، والتميّز هدفاً، والعمل بروح الفريق نهجاً ثابتاً .

وتطرق الغيثي إلى التحديثات التي طرأت على الجائزة وقال : " طرأ على جائزة "شكراً" تعديل في عملية التصويت التي تتم في قاعة الحفل، كما أن التقييم النهائي يعتمد على ثلاثين في المائة من رأي لجنة مختصة وسبعين بالمائة من تصويت الموظفين وفي هذه السنة قررنا إضافة فئة جديدة هي فئة أفضل مسؤول متميز وذلك تقديراً لدورهم المحوري في صناعة التميز والتطور".

وبارك للفائزين بهذه الجائزة والمترشحين لها أيضا وقال : " أنتم جميعاً شركاء النجاح وصنّاعه أجدد شكري وتقديري لموظفي الهيئة، الذين يواصلون بعطائهم ترسيخ مكانة الهيئة نموذجاً للريادة والتميّز".

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مادة فلمية تناولت مسيرة جائزة "شكراً" على مدار 10 سنوات، التي لا تُعد مجرد تكريم، بل ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الجهد، وتحتفي بالتميز، وتطرقت المادة إلى عمر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي بلغ 37 سنة، واصلت خلالها النجاح والتوسع حتى أصبحت تضم العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية، ومنصة مرايا إلى جانب إعلام رقمي، ومركز الأخبار، وبنية تحتية مميزة.

تخلل الحفل فقرة فنية تفاعلية قُدمت باستخدام تقنيات الإضاءة الحديثة، عبّرت بأسلوب بصري إبداعي عن المسيرة الطويلة والحافلة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وما حققته من نجاحات وإنجازات نوعية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، مستعرضة محطات بارزة من تطورها ودورها الريادي في نقل الرسالة الإعلامية الهادفة، وتعزيز حضورها وتأثيرها على المستويين المحلي والإقليمي.

وعلى هامش الحفل، تجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في معرض الهواة والمخصص للموظفين الموهوبين بالهيئة، وذلك تحفيزاً لهم وتشجيعاً لتطوير مواهبهم الفنية والعملية، وشاهد ما يعرضه الموظفون من أعمال متنوعة تبرز مواهبهم وهواياتهم المتنوعة.

تضمن المعرض مشاركات متنوعة شملت الرسم، والأعمال اليدوية، والتصوير، والتلوين، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير، والمشروبات، والعطور.

تُعد جائزة "شكراً" إحدى الأدوات التحفيزية لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووسيلة فاعلة لتقدير ومكافأة الجهود التي يبذلها العاملون، من خلال دعم تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الهيئة، وتعزيز التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين على استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم، وتشجيعهم على تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة، إلى جانب إبراز وتقدير الإنجازات، وتسليط الضوء على الموظف المتميز وتكريمه على روح المبادرة وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي داخل بيئة العمل.

حضر الحفل إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من مديري القنوات الفضائية والإذاعات في الهيئة، وجمع من الموظفين.