الوفد الإعلامي الإماراتي يزور وزارة الإعلام الكويتية ويطّلع على منظومة عملها

الكويت في 2 فبراير /وام/ اطلع الوفد الإعلامي الإماراتي على منظومة العمل الإعلامي والتقني في وزارة الإعلام الكويتية ، و ذلك ضمن برنامج الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، وينظمها نادي دبي للصحافة، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام .

جاءت الزيارة ، في إطار الاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

كان في استقبال الوفد الإعلامي الإماراتي، الذي تقدّمته سعادة منى غانم المرّي، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، كلٌّ من تركي عبدالله المطيري، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون، ولافي محسن السبيعي، مدير عام الإدارة العامة للأخبار، وبدر مبارك الدعي، مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بجولة الكويت وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وشملت الزيارة جولة ميدانية موسّعة في مرافق الوزارة، اطّلع خلالها الوفد على استوديوهات الأخبار وقسم الأرشيف، إلى جانب استوديوهات التلفزيون، والتعرّف على تجربة إنتاج البرامج عبر استوديوهات حديثة ومتطورة، بما في ذلك استوديوهات 4K وآليات العمل في إدارات الإنتاج والهندسة .

وشملت الجولة أيضا تفقّد استوديوهات المونتاج، واستوديوهات 800 و300، إضافة إلى محطات الإرسال، بما يعكس المستوى التقني المتقدّم الذي تتمتع به وزارة الإعلام الكويتية في دعم العمليات الإنتاجية والبث التلفزيوني.

وتضمّنت الجولة كذلك زيارة قسم الإذاعة، وقسم رقمنة الأفلام، وقسم تنظيف وترميم الأفلام، إلى جانب الاطلاع على المنصات الرقمية التابعة للوزارة، في إطار التعرّف على التجربة الكويتية في حفظ المحتوى الإعلامي وتطويره، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع الإعلام.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة منى غانم المرّي أن زيارة وزارة الإعلام في دولة الكويت تمثّل فرصة مهمة للاطلاع على تجربة إعلامية رائدة على مستوى المنطقة، مشيرةً إلى أن ما شهدته الجولة يعكس تطوّر البنية التحتية الإعلامية والتقنية، وحرص الوزارة على مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الإنتاج والبث وحفظ المحتوى الإعلامي.

وأضافت سعادتها أن الزيارة تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ التعاون الإعلامي المؤسسي بين دولة الإمارات ودولة الكويت، بما يخدم تطوير العمل الإعلامي ويعزّز التكامل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحّب تركي عبدالله المطيري، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام الكويتية، بالوفد الإعلامي الإماراتي، مؤكداً أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات، وما يربط المؤسستين الإعلاميتين في البلدين من رؤية مشتركة لتطوير الإعلام العربي.

وقال المطيري: "يسرّنا في وزارة الإعلام بدولة الكويت استقبال هذا الوفد الإعلامي الإماراتي الرفيع، واطلاعهم على منظومة العمل الإعلامي والتقني في الوزارة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة لدى الجانبين، ويسهم في تطوير المحتوى الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع".

بدوره، أكد لافي محسن السبيعي، مدير عام الإدارة العامة للأخبار، أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون في المجال الإخباري وتبادل التجارب المهنية، مشيراً إلى أن الإعلام يشكّل ركيزة أساسية في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الرسالة الإعلامية المسؤولة.

وقال السبيعي: "نثمّن هذه الزيارة الأخوية التي تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في المجال الإخباري، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات المهنية التي تسهم في تطوير آليات العمل الإخباري، والارتقاء بجودة المحتوى بما يخدم الجمهور في البلدين الشقيقين".

من جانبه، أشار بدر مبارك الدعي، مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون، إلى أن الجولة عكست اهتمام الجانبين بتبادل الخبرات التقنية والإنتاجية، مؤكداً حرص وزارة الإعلام الكويتية على مواكبة أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والبث، وتبادل الخبرات مع مؤسسة دبي للإعلام".

وقال الدعي: "تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، وتبادل المعرفة في مجالات الإنتاج التلفزيوني والتقنيات الحديثة، حيث تحرص وزارة الإعلام الكويتية على تطوير بنيتها التحتية واستوديوهاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".

ويضم الوفد الإعلامي الإماراتي المشارك أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات، ونخبة من الفنانين والمنتجين، وقيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، إلى جانب لفيف من الكُتّاب، والصحافيين، وصُنّاع المحتوى، والمؤثرين، فيما تشهد الزيارة مشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والصحافية، وأبرز الكتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي في دولة الكويت.