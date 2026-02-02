7 مليارات درهم أرباح بنك المشرق في 2025

دبي في 2 فبراير /وام/ حقق بنك المشرق في عام 2025، أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 7 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 8.3 مليار درهم وبلغت الإيرادات التشغيلية 12.6 مليار درهم من مختلف أنشطته المصرفية.

وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 4.4 ملياردرهم، مدفوعاً بنمو دخل الاستثمارات بنسبة 53% وارتفاع الدخل من مصادر أخرى بنسبة 30%.

وشهدت الميزانية العمومية للبنك توسعاً ملحوظاً بعدما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 335 مليار درهم.

ونمت القروض بنسبة 32% لتبلغ 230 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 205 مليارات درهم، مع نسبة حسابات جارية وتوفير بلغت 62% من إجمالي الودائع، ما يعزز قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة البنك ، أن "المشرق" واصل في عام 2025 تحقيق المرونة والنمو المنضبط.

وأشار إلى أن أداء البنك جاء ليعكس قوة النهج الاستراتيجي وثقة العملاء، والدور الحيوي الذي يؤديه ضمن المنظومة المالية في الإمارات.

من جهته أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن عام 2025 مثل محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً ومتصلاً عالمياً، يخدم عملاءه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم.

وأوضح أن أداء البنك يعكس قدرته على التوسع استراتيجياً، والحفاظ على المرونة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتقديم القيمة من خلال نموذج أعمال متنوع.