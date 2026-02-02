"الإمارات دبي الوطني" يتوقع أداءً إيجابياً للاستثمار في 2026

دبي في 2 فبراير /وام/ كشف بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم عن تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2026 تحت عنوان "الرؤية الواضحة".

توقع التقرير أن يمثل العام الجاري بداية مسار طويل تحكمه التقنيات المتقدمة وتتحول فيه موازين القوة العالمية، مما يوفر العديد من الفرص الواعدة على المدى الطويل، لكنه في الوقت ذاته محفوف بالمخاطر.

واستعرض موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار، إدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هذه التوقعات خلال مؤتمر صحفي عقده البنك في مكاتبه في "دبي كوميرسيتي".

وسلّط غرافيير وفريقه الضوء على العائدات التي حققها البنك في عام 2025، موضحاً أن ذلك الأداء جاء مدعوماً بمسار استثماري تمّ تحديده ضمن تقرير عام 2025 الذي حمل عنوان "رياح التغيير".

وقال إن استراتيجيات البنك حققت عوائد بالدولار الأمريكي تراوحت بين 13% و20%، متفوقةً على نظيراتها عالمياً بأوسع فارق حتى اليوم.

وفي إطار حديثه عن توقعات الاستثمار لعام 2026، أشار إلى أن التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات وغيرها من المسارات والضغوطات، تمتد إلى المنظومة المالية، من تقييمات الأسواق إلى تمويل الحكومات والمشاريع الكبرى، فضلًا عن اختبار قدرة المستثمرين على تحمّل التقلبات.

وأثناء استعراضه الاتجاهات الكلية الرئيسية – مثل الذهب، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الناشئة، أكد غرافيير على ضرورة الالتزام الدائم بالوعي والانضباط في الاختيار ودقة التمركز الاستثماري.

وقال إن عملية بناء المحافظ وإدارة المخاطر تتصدر أولوياتهم الاستراتيجية،و تم إعداد هيكلة التوزيع الاستراتيجي للأصول بما يضمن بقاء المحافظ موجهة بثبات نحو أهدافها طويلة الأجل، وهي جوهر فلسفة إدارة الثروات، وقد صُمّمت هذه المنهجية لحماية رأس المال عبر آجال زمنية محددة "3 و5 و7 سنوات"، مع مستوى تنويع كافٍ يوفّر الخيارات والمرونة في اتخاذ القرار عند مواجهة السيناريوهات السلبية.