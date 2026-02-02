خلفان بالهول : الاستثمار في الشباب العربي كنز الحاضر والمستقبل

دبي في 2 فبراير/وام/ قال سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ، رئيس مجلس إدارة مبادرة القيادات العربية الشابة، إن الاستثمار في الشباب العربي كنز للحاضر والمستقبل، مؤكداً أن برنامج ومبادرة القيادات العربية الشابة جاءت ترجمة لرسالة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" الهادفة إلى تمكين الطاقات العربية الشبابية وتعزيز مهاراتهم إلى جانب ترسيخ القيمة الحقيقية للإنسان .

وأضاف بالهول في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، على هامش منتدى القيادات العربية الشابة الذي عقد ضمن فعاليات اليوم التمهيدي الثاني لـ "القمة العالمية للحكومات 2026 "في" مدينة جميرا" بدبي ، أن المشاركين في المنتدى من قادة ونخبة شباب الوطن العربي استعرضوا اليوم الأساليب المتطورة للقيادة وأهمية مواكبة التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي والعديد من المشاريع والأفكار الملهمة في القطاعات كافة.

وشدد على أنه إلى جانب أهمية مواكبة التقنيات الحديثة لابد من التركيز على قيمة الإنسان الحقيقية وأخلاقه وجودة حياته والتي تظل هي الأساس لتحقيق التوازن والتنمية المتكاملة في المنطقة .

وأضاف أن هدفنا خلق بيئة تجريبية خصبة ومرنة وشاملة في الدول العربية للاستفادة من الطاقة الجبارة للشباب وتعزيز مهاراتهم المستقبلية وتطوير ابتكاراتهم إلى مشاريع ملموسة تنطلق داخل البلدان العربية معبراً عن فخر مؤسسة دبي للمستقبل بمبادرتها الرامية إلى إيجاد بيئة تجريبية محفزة للشباب في دولة الإمارات.

وأوضح بالهول أن هذه المبادرة ستنطلق عبر عدة مراحل وستبدأ بتخصيص فريق عمل على مستوى الوطن العربي و اختيار شاب أو شابة في كل دولة على أن يركز الفريق على مواءمة التشريعات والقوانين في المنطقة العربية وتفادي أي بيروقراطية تعيق المشاريع والطموحات المستقبلية للشباب .