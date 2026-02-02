البرلمان العربي للطفل يعقد جلسة ضمن دورته الثالثة 13 فبراير

الشارقة في 2 فبراير / وام / كشف البرلمان العربي للطفل أن الجلسة الثالثة من دورته الثالثة والمقرر انعقادها في 13 فبراير الجاري بمقر المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة ستحمل عنوان "الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب" وتناقش أحد أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الطفولة في العالم الرقمي.

يهدف البرلمان العربي للطفل من خلال هذه الجلسة إلى إتاحة منصة حوارية فاعلة لأعضائه من الأطفال ممثلي الوطن العربي لبحث سبل تعزيز الأمان الرقمي وخلق بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية تناسب مختلف الفئات العمرية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات غنية وبناءة يطرح خلالها أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية رؤاهم وتجارهم الشخصية والتحديات التي واجهوها في العالم الرقمي.

ويؤكد البرلمان من خلال مثل هذه الجلسات الحيوية أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال ودمجها في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات الرقمية والاستفادة من الفرص التي تقدمها الثورة التكنولوجية في ظل بيئة آمنة ومحفزة للإبداع.

وأوضح سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن اختيار هذا الموضوع يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم التعليمية والترفيهية والاجتماعية مؤكدا أن الجلسة ستشكل فرصة ثمينة للأعضاء لمناقشة السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأمن السيبراني وطرح أفكارهم ومقترحاتهم حول إنتاج محتوى عربي هادف وآمن يحترم عقولهم ويحمي خصوصيتهم ويسهم في بناء شخصياتهم وقيمهم.