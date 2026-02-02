الوطني للأرصاد: أمطار متفرقة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة حتى الجمعة

أبوظبي في 2 فبراير/وام / توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بحالة جوية خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، نتيجة امتداد منخفض جوي علوي ضعيف يصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشهد تشكلات مختلفة من السحب، مع احتمال سقوط أمطار على فترات تكون في أغلبها خفيفة، وقد تصبح متوسطة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وتوقع أن يرافق هذه الحالة انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح الشمالية الغربية، فيما يكون البحر مضطرب الموج.