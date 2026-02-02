مديرو "طلبات" يشاركون في جلسات حوارية خلال القمة العالمية للحكومات 2026

دبي في 2 فبراير /وام/ يشارك كبار المديرين التنفيذيين في "طلبات"، المنصة الإقليمية الرائدة للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جلسات حوارية رفيعة المستوى خلال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد في دبي من 3 إلى 5 فبرايرالجاري .

ويبحث المشاركون مستقبل قطاع التجزئة، وحلول التنقل، وأنماط الحياة الرقمية، وذلك في سياق الحوار الاستراتيجي حول الفرص أمام الاقتصادات الناشئة.

وتعكس مشاركة "طلبات" في القمة دورها المحوري في إبراز كيفية إسهام المنصات الرقمية في رسم ملامح الحياة اليومية الحديثة، من خلال الربط المتكامل بين البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المستهلك عبر قطاعات الأغذية والتجزئة وحلول التنقل.

ويشارك تون هايسل، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات"، في جلسة حوارية تحت عنوان "تصميم أنماط الحياة الرقمية: من البنية التحتية إلى تجربة المستهلك" ويستعرض فيها دور الأسواق الناشئة في تجاوز الأنظمة التقليدية نحو بناء منظومات رقمية سلسة ومتكاملة..

ويشارك وسيم مكارم، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في "طلبات"، في جلسة حوارية تحمل عنوان "مستقبل التجزئة والسلع الفاخرة"، تركز على التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونماذج القنوات المتعددة، ودور قطاع التجزئة محرّكا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وتستعرض مي يوسف، مدير أول الشؤون العامة والاتصال المؤسسي والاستدامة في "طلبات"، أطر الحوكمة والسلامة اللازمة لتوسيع نطاق منظومات التنقل الذكية والمستدامة، وذلك ضمن ندوة حوارية تحمل عنوان "مستقبل التنقل".

ومن خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، تستعرض "طلبات" رؤيتها حول الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في دعم الحياة اليومية وتحسين جودة الخدمات مع الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.