جامعتا العين وموناش الماليزية تنظمان ندوة "تمكين البحث العلمي والابتكار في الدراسات العليا"

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ نظّمت جامعة العين، بالتعاون مع جامعة موناش - ماليزيا، أمس، الندوة الرابعة لطلبة الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية، تحت شعار "تمكين البحث العلمي والابتكار في الدراسات العليا من خلال التعاون الدولي"، بمشاركة أكاديمية وبحثية واسعة من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت الندوة، التي عقدت في مقر جامعة العين بأبوظبي، مشاركة أكثر من 40 جامعة من 15 دولة، من بينها ماليزيا، والصين، ومصر، ولبنان، والأردن، وسنغافورة، وباكستان، والهند، مما عزز مكانة الجامعة منصة دولية لتبادل المعرفة العلمية والبحثية ودورها في دعم البحث العلمي العابر للحدود.

وتأتي الندوة ضمن التزام الجامعة بدعم البحث العلمي المتقدم وتشجيع تبادل المعرفة بين الباحثين الشباب والمؤسسات الأكاديمية الدولية، حيث قدّم طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس 220 ملخصاً بحثياً، تنوعت بين عروض شفوية وملصقات علمية، حضوريًا وعن بُعد، ما يعكس مستوى الإقبال والاهتمام بالندوة كمنصة علمية رائدة.

وتناولت الملصقات العلمية، التي تم تقديمها ومناقشتها أمام لجان تقييم متخصصة، سبعة مسارات بحثية رئيسية، تنوعت بين الصيدلة السريرية وممارسة الصيدلة، وعلم العقاقير والعلاج الجزيئي، وتصميم واكتشاف الأدوية، وتكنولوجيا الصيدلة وتطوير أنظمة إيصال الدواء، والعلوم الطبية الحيوية، والتغذية وعلوم الغذاء، والصحة العامة، والذكاء الاصطناعي في علوم الصحة.

وتضمن برنامج الندوة محاضرات رئيسية ألقاها خبراء أكاديميون بارزون، أبرزها محاضرة الدكتور مهندران سيكار من جامعة موناش – ماليزيا بعنوان "دمج الذكاء الاصطناعي في العلوم الصيدلانية: تحويل التعليم والبحث والممارسة"، استعرض خلالها دور التقنيات الحديثة في تطوير التعليم والبحث العلمي في المجالات الصحية.

كما ناقشت ندوة حوارية متخصصة فرص المنح الدراسية والمسارات الأكاديمية الوطنية والدولية لبرامج الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، بمشاركة ممثلين عن جامعات إقليمية ودولية مرموقة، حيث تم استعراض آفاق الحراك الأكاديمي والبحثي والفرص المتاحة للطلبة والباحثين.

وشمل البرنامج العلمي للندوة تنظيم جلستين متوازيتين للعروض الشفوية ضمن تسعة مسارات علمية، قُدّم خلالها 66 عرضًا بحثيًا، إلى جانب مسابقة الأطروحة في ثلاث دقائق "3MT"، التي شارك فيها عشرة متسابقين.

كما تضمن البرنامج ورشة عمل تفاعلية بعنوان "استراتيجية 10×10 لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة العلمية"، سلّطت الضوء على آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية ومسؤولة لدعم جودة البحث الأكاديمي وتعزيز كفاءة الإنتاج العلمي.

واختُتمت أعمال الندوة بتكريم الفائزين في مختلف فئات العروض الشفوية والملصقات العلمية، تقديرًا للتميز العلمي وجودة الأبحاث المشاركة ومستواها الأكاديمي المتقدم.

وأكدت جامعة العين أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزامها بدعم البحث العلمي، وتعزيز بيئة الابتكار، وتمكين طلبة الدراسات العليا من التفاعل مع الخبرات الأكاديمية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر بحثية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الصحية والطبية