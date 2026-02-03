"تيكوم" تسجل إيرادات قياسية بقيمة 2.9 مليار درهم خلال 2025

دبي في 3 فبراير/ وام/ أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM"، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، مسجلة أداء ماليا وتشغيليا قياسيا مدفوعا بالنمو المستدام في الطلب على أصولها وارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسجلت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم بنمو نسبته 19% على أساس سنوي ، فيما ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 20% ليصل الى 1.5 مليار درهم.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم بهامش ربح قوي وصل إلى 78% ، في حين بلغ صافي الربح الإجمالي 2.1 مليار درهم بعد تعديل مخصصات تقييم الأصول غير المتكررة.

وجاء الأداء مدعوما بالنمو المتواصل في محفظة الأصول التجارية والصناعية والأراضي وارتفاع متوسط قيمة الإيجارات واستمرار الطلب القوي من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المتخصصة التي توفرها مجمعات المجموعة، بجانب الإدارة الفعالة للتكاليف وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن تيكوم واصلت خلال عام 2025 مسيرة النمو القوي والأداء المتميز، بما يعكس الزخم الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات ودبي، مؤكدا أن النتائج القياسية على الصعيدين المالي والتشغيلي، تجسد متانة نموذج أعمال المجموعة ونسب الإشغال شبه الكاملة في أغلب مجمعاتها.

وأضاف أن المجموعة نجحت في تعزيز محفظتها بفضل إستراتيجية التوسع ومركزها المالي القوي وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة اقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من العام 2025 لتصل إلى 440 مليون درهم، مع تحديث سياسة توزيعات الأرباح لعام 2026، وتوقع توزيع إجمالي قدره 880 مليون درهم رهنا بموافقة المساهمين بما يعكس الالتزام بتحقيق عوائد جذابة ومستدامة.

من جانبه أكد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي، أن الأداء القوي لعام 2025 يرسخ الدور المحوري الذي تلعبه مجمعات تيكوم المتخصصة في دعم النمو الاقتصادي ضمن ستة قطاعات إستراتيجية، وجذب المزيد من المستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النتائج الاستثنائية تعكس مرونة نموذج الأعمال والتطبيق الفعال لخطة التوسع والنمو المستدام.

وأوضح أن المجموعة استثمرت أكثر من 2.5 مليار درهم خلال العام في استحواذات ومشاريع إستراتيجية شملت الاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية بمساحة 33 مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد في القطاع الصناعي، بجانب إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 263 ألف قدم مربعة وبقيمة 615 مليون درهم لتعزيز مكانة المدينة وجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع متوسط نسبة الإشغال للأصول التجارية والصناعية إلى97% ، فيما بلغت نسبة إشغال الأصول التجارية 95%، والأصول الصناعية 98%.

كما سجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نحو ملياري درهم بنمو 19% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية 34.5 مليار درهم بنمو 23% وفقا لتقييم مستقل.

وفي مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، واصلت المجموعة تعزيز أدائها عبر زيادة عدد المباني الحاصلة على شهادات المباني الخضراء وإنتاج 15.25 جيجاواط ساعة من الطاقة الشمسية بما يعادل نحو7% من استهلاك الكهرباء، بجانب دعم المبادرات المجتمعية والخيرية والحصول على شهادات جودة دولية في إدارة العمليات.

وأكدت المجموعة استمرار الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية المميزة في دبي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بنمو سوق المكاتب خلال عام 2026، بما يعزز قدرتها على مواصلة تحقيق النمو المستدام، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار.