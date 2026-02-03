200 لاعب ولاعبة يشاركون في "منافسات الجودو" بألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ أعلن اتحاد الجودو اعتماد مشاركة 200 لاعب ولاعبة في فعاليات ألعاب الماسترز"أبوظبي 2026"، بصالة "مبادلة أرينا"، في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الجاري.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن القائمة المشاركة تضم لاعبين ولاعبات من جنسيات مختلفة فوق 30 عاما، تقدموا للمشاركة في البطولة التي تنطلق منافساتها السبت المقبل، وتسبقها إجراءات التسجيل والميزان لفئة الوزن الخفيف، تحت 48 و52 كجم للسيدات، وتحت 60 و66 كجم للرجال وتجرى تصفياتها في الفترة الصباحية، بينما تقام في الفترة المسائية الأدوار النهائية والتتويج.

وأشار الدرعي إلى أن منافسات يوم الأحد تتضمن أوزان تحت 57 و63 كجم للسيدات، والوزن الخفيف المتوسط للرجال تحت 73 و81 كجم، وصولا إلى ختام الفعاليات يوم الاثنين 9 فبراير بإقامة منافسات الوزن الثقيل للجنسين، لأوزان تحت وفوق 78 كجم للسيدات، ثم فئة الرجال لتحت 90 كجم، وفوق وتحت 100 كجم.

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة الفنية برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية، للمنافسات، والإجراءت المقررة بعد اعتماد القوائم المشاركة، وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في دعم نجاح فعاليات الجودو في ألعاب الماسترز.