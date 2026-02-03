شهاب يتأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر

الدوحة في 3 فبراير/ وام/ تأهل محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر، إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للسنوكر للرجال 2026، المقامة حالياً في أكاديمية الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر في الدوحة، بعد فوزه على الباكستاني رانا عرفان بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور الـ 16.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة، التي تستمر منافساتها حتى 6 فبراير الجاري، بأربعة لاعبين، هم محمد شهاب وخالد الكمالي في فئة الرجال، وسيف الزعابي وسهيل الزعابي في فئة تحت 21 سنة.

ويواجه شهاب في الدور ربع النهائي اللاعب الهندي بانكاج أدفاني، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على القطري أحمد سيف بنتيجة 4 -1.

وفي منافسات الدور ذاته، ودع خالد الكمالي البطولة عقب خسارته أمام الإيراني شاهين سابزي 0-4 ضمن دور الـ16.

وعلى صعيد منافسات فئة تحت 21 سنة، حقق سهيل الزعابي فوزاً مثيراً على تشان لان ياب من هونغ كونغ بنتيجة 3-2، فيما خسر زميله سيف الزعابي أمام الإيراني أرمين جواهري بنتيجة 1-3.