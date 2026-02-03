جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفل بـ"حق الليلة"

عجمان في 3 فبراير /وام/ نظّمت جمعية أم المؤمنين، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة الجمعية، احتفالا خاصا بـ"حق الليلة" بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وتضمّن الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية بعجمان، باقة من الأهازيج الشعبية التي جسدت العادات الإماراتية المتوارثة المرتبطة بهذه المناسبة، في أجواء تراثية عكست عمق الموروث الشعبي وارتباطه بالهوية الوطنية.

وشهدت الفعالية تقديم فقرات استعراضية مميزة شارك فيها طلبة مدرسة الحكمة الخاصة، وأطفال روضة أم عمار؛ حيث عكست مشاركتهم تفاعلاً مجتمعياً يعزز حضور الأجيال الناشئة في إحياء المناسبات التراثية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص جمعية أم المؤمنين على إحياء المناسبات الشعبية الأصيلة، وتعزيز القيم المجتمعية المرتبطة بالموروث الثقافي الإماراتي، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ودعم التماسك المجتمعي في إمارة عجمان.