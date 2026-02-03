النسخة الـ7 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تنطلق 7 فبراير

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة السابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، ستقام يومي 7 و8 فبراير الجاري في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن المنافسات ستشمل فئات عمرية متعددة، من الأشبال إلى الكبار، بدءاً من فئة الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، وصولاً إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن النسخة السابعة من البطولة تعكس حجم الانتشار الذي حققته هذه الرياضة في الدولة، والاهتمام المتزايد من الأندية والأكاديميات بتطوير لاعبيها وفق برامج إعداد مدروسة، مؤكداً أن الاتحاد يواصل عملية التطوير، وتوفير أكبر قدر من فرص المنافسة والتدريب للاعبين، انطلاقاً من رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء منتخبات قوية قادرة على رفع اسم الدولة في مختلف المحافل العالمية.

وأضاف أن عام الأسرة يمثل فرصة مهمة لتجسيد دور الأسرة الإماراتية في دعم أبنائها وبناتها من المدرجات، حيث تتحول صالة المنافسات إلى منصة يجتمع فيها الشغف الرياضي مع قيم الانتماء والتشجيع العائلي.