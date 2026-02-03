بطلة أستراليا المفتوحة 2026 تؤكد مشاركتها في "سوق دبي الحرة للتنس"

دبي في 3 فبراير/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، تأكيد مشاركة الروسية إيلينا ريباكينا، المتوجة أخيراً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، في النسخة الـ27 من البطولة، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الحالي.

وتعود ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي سبق أن حلّت وصيفة لها، وهي تقيم في دبي منذ عام 2024، ما يضفي على مشاركتها بعداً خاصاً، لاسيما بعد استعادتها أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية، بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثاني ألقابها في بطولات "الغراند سلام".

وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع اللاعبات الثماني المتأهلات إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة سيشاركن في بطولة دبي، بما يضمن مستوى عالياً من المنافسة، ويعكس الزخم الفني الذي شهدته أولى بطولات "الغراند سلام" هذا الموسم.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن مشاركة نخبة اللاعبات المصنفات ضمن قائمة تضم العشرين الأوائل عالمياً، بعد فترة قصيرة من بطولة ملبورن، تمنح الجمهور فرصة متابعة أبرز الأسماء وأقوى المواجهات في عالم التنس، مؤكداً أن البطولة تشكل محطة مهمة لاختبار جاهزية اللاعبات على الأرضية الصلبة.

من جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي للتنس، إن ريباكينا شاركت في بطولة دبي 5 مرات خلال السنوات الست الماضية، وبلغت النهائي في مشاركتها الأولى عام 2020، ونصف النهائي في نسخة العام الماضي، مشيراً إلى أنها تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في دبي بصفتها مقيمة في الإمارة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة جميع اللاعبات الثماني المتأهلات إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، من بينهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، وصاحبة 6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إيغا شفيونتيك، والمصنفة الرابعة عالمياً أماندا أنيسيموفا، إلى جانب الأميركيتين كوكو جوف وجيسيكا بيغولا، المصنفتين الخامسة والسادسة عالمياً، وبطلة دبي مرتين إيلينا سفيتولينا، والنجمة الصاعدة إيفا يوفيتش "18 عاماً".

كما تضفي مشاركة حاملة اللقب ميرا أندريفا، والفائزة بلقب نسخة 2024 ياسمين باوليني، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، وبطلة نسخة 2019 بيليندا بنشيتش، مزيداً من القوة والتنوع على منافسات البطولة.