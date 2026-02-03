نائب وزير خارجية ليتوانيا: القمة العالمية للحكومات تعزز الشراكات الدولية

دبي في 3 فبراير/ وام / أكد سعادة فيدمانتاس فيربيسكاس، نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، أن مشاركة بلاده في القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وبناء جسور تعاون جديدة، مشيراً إلى أهمية الحضور الليتواني في هذا الحدث العالمي بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من الترابط والتكامل في ظل التحديات المتسارعة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً حيوياً لليتوانيا، لاسيما في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات المتقدمة.

وأضاف أن لقاءاته على هامش القمة، مع مسؤولين من دولة الإمارات، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات متنوعة منها تقنية المعلومات، والاتصالات، والسياحة، لافتاً إلى أن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دبي وفيلنيوس العام الماضي شكل دفعة قوية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.

وأشار إلى مشاركة وفد ليتواني مؤخراً في معرض "جلفود" بدولة الإمارات، حيث استعرضت ليتوانيا قدراتها في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب حلول غذائية مبتكرة تخدم قطاعات الفضاء والصناعات البحرية.

وأوضح أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة فريدة للقاء صناع القرار من مختلف دول العالم وبحث فرص الشراكات المستقبلية، مؤكداً أنها تشكل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، لا سيما دولة الإمارات، ودفع التعاون التجاري والاستثماري قدماً، بما في ذلك آفاق التفاوض حول اتفاقيات تجارة حرة مستقبلاً.