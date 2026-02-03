منتخب السلة على الكراسي المتحركة يفوز على عمان في افتتاح ألعاب "غرب آسيا البارالمبية"

مسقط في 3 فبراير/ وام / افتتح منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة "مسقط 2026" بتحقيق الفوز على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 54-47، في أولى مبارياته بالبطولة.

ويُعد منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة أول منتخب إماراتي يخوض المنافسات ضمن بعثة الدولة في الدورة، التي تشهد مشاركة الإمارات في 8 رياضات بارالمبية من أصل 9 رياضات تتضمنها الدورة، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الحالي في سلطنة عُمان.

وتقام الدورة بتنظيم وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.

وفي إطار الاستعدادات، انتظمت منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم في التدريبات فور وصولها إلى مسقط، ضمن برنامج فني مكثف تحضيراً لانطلاق المنافسات الرسمية، حيث بدأت منتخبات ألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب كرة الهدف، أولى حصصها التدريبية، باعتبارها من أوائل الألعاب التي تنطلق مسابقاتها ضمن الدورة.