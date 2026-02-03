منتخب الدراجات يشارك في البطولة الآسيوية للطريق

دبي في 3 فبراير/ وام / يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في منافسات البطولة الآسيوية للطريق، والمقررة في القصيم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير الحالي.

وتضم البعثة التي غادرت اليوم في فئة الدراجين، أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، فيما تشارك اللاعبة صفية الصايغ في فئة النخبة للسيدات.

وضمن فئة تحت 23 سنة يشارك الثلاثي يوسف عبدالله أميري، وخميس حارب المرزوقي، وسلطان جمال سارباز.

كما يشارك في فئة الشباب كل من عبدالله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغوي، وسلطان سعود الحمادي.

وفي فئة الماسترز، يمثل الإمارات كل من جمال الفلاسي، ومروان البلوشي، وحميد محراب السباغ، إلى جانب مشاركة موزة سالم المنصوري في فئة الماسترز للسيدات.

ويقود البعثة الجهاز الإداري والفني الذي يضم محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب عبيد أحمد المري، والمدرب بدر علي ثاني.