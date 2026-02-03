"أبوظبي للدفاع المدني" و"الموارد البشرية والتوطين" تطلقان حملة توعوية للعمال

أبوظبي في 3 فبراير /وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية تستهدف فئة العمال في إمارة أبوظبي ،تحت شعار "عامل واع ٍ… تنمية مستدامة"، وذلك في إطار الجهود المشتركة للنهوض بسلامة العمال وتعزيز جودة حياتهم، ورفع مستوى الوعي الوقائي في مواقع العمل والسكنات العمالية.

وتهدف الحملة إلى الوصول المباشر للعمال في المدن والسكنات العمالية في مناطق أبوظبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون تنظيم العمل، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم في التعامل مع مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل مواقع العمل أو مساكنهم.

كما تتضمن الحملة تعريف العمال بإجراءات السلامة من الحرائق، وطرق التصرف السليم في حالات الطوارئ، ووسائل التواصل مع الجهات المختصة.

وأكد سعادة العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة تأتي في إطار الشراكة المؤسسية بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أنها تجسّد رؤية الهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة لدى فئات المجتمع المختلفة.

وقال إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى الوعي الوقائي لدى فئة العمال، عبر الوصول إليهم مباشرة في أماكن تواجدهم؛ الأمر الذي يسهم في بناء بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة، وإن الحملة تعكس التزام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بنشر المعرفة الوقائية وتطوير سلوكيات الاستجابة السليمة، بما يعزز جاهزية المجتمع للتعامل مع المخاطر المختلفة.

من جانبها قالت سعادة دلال سعيد محمد الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، إن التوعية تمثل منهجية مستدامة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته، وحماية العمال والارتقاء بجودة حياتهم ورفاهيتهم، وإن هذه الحملة تعكس مستوى الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية، كما تمثل خطوة مهمة في تمكين العمال من فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة، بما يجسّد المسؤولية المجتمعية للشركاء والاهتمام المتواصل الذي يحظى به العمال في دولة الإمارات.

وتشمل الحملة فعاليات ميدانية في مناطق مثل مصفح والمفرق؛ لتعزيز التواصل المباشر مع العمال، ونشر الوعي الوقائي لديهم من خلال محتوى مرئي مبتكر يعُرض بانتظام في مدن وسكنات العمال بالتعاون مع سلطة السكن العمالي – المدن العمالية في أبوظبي، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية بأسلوب فعّال ومستدام.

كما تتضمن الحملة مبادرة توعوية مخصّصة لتعميم المحتوى التثقيفي على جميع العمال عبر مراكز خدمات الأعمال والتوجيه، وذلك من خلال بث مواد توعوية مسجلة تسلط الضوء على أهم موضوعات السلامة في مواقع العمل والسكن، بما يضمن وصول الرسائل الوقائية إلى شريحة واسعة من العمال وأصحاب العمل، ويعزز ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في مختلف بيئات العمل.