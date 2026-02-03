القمة العالمية للحكومات 2026 و"الطاير للسيارات" يجددان شراكتهما للعام الثاني عشر

دبي في 3 فبراير/ وام / أعلنت القمة العالمية للحكومات تمديد شراكتها مع "الطاير للسيارات" الوكيل الرسمي لعلامة لاند روڤر في الإمارات ، شريك السيارات الحصري للقمة، لمدة ثلاثة أعوام إضافية ابتداءً من الدورة الحالية للقمة التي تختتم أعمالها في دبي 5 فبراير الحالي.

وعلى مدى اثني عشر عاماً، شكّلت الطاير للسيارات، شريكاً رئيسياً للقمة العالمية للحكومات من خلال توفير أسطول سيارات رينج روڤر، في إطار حرصها على دعم منصة دولية بارزة تُعنى باستشراف مستقبل الحكومات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وقال أشوك خنّا الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: يسرّنا مواصلة شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات، والتي تعكس التزامنا بدعم المبادرات ذات الأثر العالمي وتمثل القمة منصة استثنائية لتبادل الرؤى والعمل المشترك، ونفخر بدورنا في دعم نجاحها من خلال توفير حلول تنقّل فارهة بمعايير عالمية لكبار الشخصيات المشاركين.

ويعكس تمديد اتفاقية الشراكة التزام شركة الطاير للسيارات بالتميّز المؤسسي، وحرصها على مواكبة جهودها مع رؤية حكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الريادة العالمية وصياغة مستقبل مستدام.

وتتولى شركة الطاير للسيارات خلال انعقاد القمة في دبي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، توفير أسطول مختار من سيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت الفارهة لتأمين تنقّل كبار الشخصيات.

كما تستعرض الشركة خلال الحدث طراز رينج روڤر بقاعدة عجلات طويلة (LWB) 2026، والذي يُعد أحدث إضافة إلى عائلة رينج روڤر، ويجسّد مفهوماً متقدماً للفخامة والراحة من إحدى أبرز العلامات العالمية في قطاع السيارات.