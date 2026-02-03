غدا في دبي.. 21 شركة فرنسية تطرح حلولا ذكية لصيانة وتصميم الطائرات

دبي في 3 فبراير/ وام / تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بمشاركة فرنسية نوعية تضم 21 شركة تنضوي تحت راية العلامة التجارية "لا فرنش فاب".

وتركز الشركات الفرنسية المشاركة، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم، على استعراض أحدث الحلول الذكية والتقنيات ذات الأثر البيئي المنخفض في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والتي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية إستراتيجية تزامنا مع التسارع الملحوظ في الطلب على خدمات صيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة؛ إذ تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق الإقليمي في هذا القطاع سيبلغ نحو 16 مليار دولار بحلول عام 2025، ليواصل ارتفاعه متجاوزا حاجز الـ 20 مليار دولار بحلول عام 2035.

ويأتي هذا الزخم مدفوعا بنمو الأسطول التجاري في المنطقة بنسبة سنوية تبلغ 5.1%، ليصل حجمه إلى قرابة 2,600 طائرة، وهو ما يشكل نسبة 6.7% من إجمالي الأسطول العالمي.

وفي هذا السياق، أكد أكسيل بارو، المدير العام لوكالة "بزنس فرانس" الشرق الأوسط، أن السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها فرنسا في مجالات الطيران والفضاء، مضافاً إليها التكامل القوي مع المنظومات المحلية، تجعل من هذه الشراكة ركيزة مثالية وداعمة لمستقبل قطاع الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.