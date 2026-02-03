40 مليون درهم ومليونا مستفيد.. "الإحسان الخيرية" تطلق حملتها الرمضانية لعام 2026

عجمان في 3 فبراير/ وام / أعلنت جمعية الإحسان الخيرية عن تفاصيل حملتها الرمضانية لعام 1447هـ (2026م) تحت شعار "رمضان عجمان أمان وإحسان"، مستهدفة الوصول إلى نحو مليوني مستفيد داخل الدولة بموازنة تقديرية تبلغ 40 مليون درهم، وذلك عبر حزمة متكاملة من البرامج الإنسانية والمجتمعية التي تغطي مختلف احتياجات الفئات المستحقة.

وكشف سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام الجمعية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعية في عجمان، أن الحملة تأتي استجابة وتزامنا مع "عام الأسرة"، مؤكدا أن الجمعية تسعى لترسيخ قيم التكافل وتوسيع قاعدة المستفيدين لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بدقة عالية تعزز الاستقرار الاجتماعي.

وتتضمن الخطة التشغيلية إطلاق حملة "رمضان أمان 12" الهادفة إلى توزيع أكثر من 300 ألف وجبة كسر صيام على السائقين عند التقاطعات المرورية للحد من الحوادث الناتجة عن السرعة وقت الإفطار، حيث سيتم التنفيذ عبر عشرات المواقع بمشاركة واسعة لنحو 20 ألف متطوع، ليضاف هذا الجهد إلى سجل الحملة الحافل الذي شهد في مواسمه السابقة توزيع أكثر من 5 ملايين وجبة بمشاركة 148 ألف متطوع بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت 61 مليون ساعة.

وعلى صعيد الأمن الغذائي ودعم الأسر، رصدت الجمعية إمكاناتها لدعم 10 آلاف أسرة بواقع 50 ألف فرد ضمن مشروع "المير الرمضاني"، محققة بذلك نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، ويسير ذلك بالتوازي مع مشروع "إفطار صائم" الذي يستهدف إطعام أكثر من 300 ألف شخص عبر 22 خيمة ونقطة توزيع في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، فضلاً عن تعزيز مبادرة سقيا الماء بتوزيع عشرات الآلاف من العبوات في المساجد والتجمعات العمالية.

وتكتمل منظومة العطاء الرمضاني بتخصيص الجمعية مبلغ 10 ملايين درهم من أموال الزكاة لتوزيعها على 2500 أسرة متعففة تحقيقا لمقاصد الزكاة الشرعية، في حين يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالأيتام عبر توفير كسوة العيد والعيدية لـ 1500 يتيم وتنظيم الفعاليات الترفيهية لهم، إضافة إلى صرف زكاة الفطر والصدقات لمستحقيها لضمان إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين خلال أيام العيد.