استقبال مميز من شرطة دبي لـ 5400 سائح يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية

دبي في 3 فبراير / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية، استقبالا لافتا لنحو 7000 زائر، بينهم 5400 سائح و1600 من طاقم سفينة "MSC Cruises" العملاقة فور وصولها ميناء راشد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "فرحة سائح" التي أطلقتها الشرطة لتقديم تجربة استثنائية للزوار وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات العالمية أمانا وضيافة.

وحرصت شرطة دبي على استقبال ضيوف الإمارة منذ لحظة وصولهم عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة التي عكست روح دبي واهتمامها بأدق تفاصيل الضيافة، حيث تضمنت المراسم عروضاً للفرقة الموسيقية، واستعراضاً للدوريات الأمنية السياحية الفارهة التي تشتهر بها الإمارة، إلى جانب تقديم فقرات تعريفية بوحدات الكلاب البوليسية، ومشاركة الشخصية الكرتونية "شرطي منصور" التي لاقت تفاعلاً واسعاً من العائلات، واختتمت بتوزيع الهدايا التذكارية وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأكدت شرطة دبي أن مبادرة "فرحة سائح" تأتي ترجمة عملية للتوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة ودعم القطاع السياحي، عبر إبراز الوجه الحضاري والإنساني لأجهزة الأمن، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية تترك انطباعاً إيجابياً مستداماً لدى الزوار، وتعزز ثقتهم في دبي كمدينة تجمع بين الأمن والتسامح والترحيب بمختلف الثقافات.

وشددت الشرطة على أن فرقها الميدانية تواصل العمل بروح الفريق الواحد لابتكار مبادرات تدمج بين المهام الأمنية والمسؤولية المجتمعية، بما يجسد مفهوم الشرطة العصرية القريبة من الجمهور، ويسهم بشكل مباشر في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز حضورها المتميز على خريطة السياحة العالمية.