مسؤولون سوريون يشيدون بدور القمة العالمية للحكومات في تعزيز الشراكات ونقل الخبرات

دبي في 3 فبراير/ وام / أكد مسؤولون سوريون أهمية المشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي حتى 5 فبراير الحالي لما لها من آثار إيجابية تبنى من خلالها شراكات وعلاقات إستراتيجية إلى جانب نقل المعارف من المؤسسات ذات الخبرة والتعرف على تجاربها الناجحة.

وقال سعادة صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السورية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال القمة اليوم إن القمة العالمية للحكومات 2026 مناسبة لبحث آليات التعاون مع الصناديق المماثلة والمؤسسات التنموية المشابهة وصولا لدعم الصندوق السوري.

وأضاف أن الصندوق تأسيس حديثا قبل حوالي 6 أشهر يعمل على تنمية وتطوير عدد من القطاعات الحيوية كقطاع الإسكان بالدرجة الأولى وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الكهرباء والماء وقطاع الزراعة بشكل خاص ‏بإعتبار سوريا بلد زراعي.

من جانبه أشاد سعادة عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا بالعلاقات الكبيرة التي تربط هيئة الطيران السوري بهيئة الطيران المدني بدولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في دبي إلى جانب العلاقات المتميزة مع شركات الطيران في الإمارات ويتمثل ذلك في تبادل المعارف والخبرات وإرسال المتدربين للتدرب في الإمارات بمجالات الطيران وأمن وسلامة المطارات والمراقبة الجوية.

وأشار إلى أن مطار دمشق الدولي ومطار حلب يستقبلان معظم شركات الطيران وخلال الشهرين القادمين سيتم استقبال الرحلة الأولى لطيران الإتحاد إلى جانب وجود شركة فلاي دبي التي تنفذ رحلات يومية الى مطار دمشق وفي المقابل هناك شركات طيران سورية كشركة فلاي شام تنفذ رحلات لمطارات الشارقة ودبي إضافة إلى الناقل الوطني السوري - سوريا القابضة للطيران التي تنفذ رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة لافتا إلى أن العمل جاري على تطوير البنية النحتية للمطارات السورية لاستيعاب جميع شركات الطيران العربية والعالمية والطائرات كبيرة الحجم.

وقال سعادة طلال الهلالي رئيس هيئة الإستثمار السوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي وطت علاقاتها التجارية مع الجمهورية العربية السورية من خلال التعاون مع شركة دبي العالمية لإدارة ميناء طرطوس السوري كما تجري حاليا مباحثات مع مجموعة "بيئة " بالشارقة المتخصصة في إعادة التدوير والإستدامة وسيتم في 7 فبراير الحالي الإعلان عن مشروع استثماري كبير في سوريا لافتا إلى أن حجم الإستثمارات الخارجية التي جذبتها سوريا في 2025 يقدر بـ 57 مليار دولار في مجالات الموانئ والتعليم والزراعة والعقارات.