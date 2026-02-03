رئيس الدولة يبحث مع رئيس الإكوادور تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أبوظبي في 3 فبراير/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار والاستدامة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة - في قصر البحر في أبوظبي - رئيس الإكوادور الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات التنموية بين دولة الإمارات والإكوادور نحو آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن.. وأشار سموه في هذا السياق إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور بدأت قبل أكثر من خمسة عقود وتشهد تطوراً ملحوظاً خاصة في المجالات التنموية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية واتخذت خطوات مهمة ونوعية في هذا المسار خلال السنوات الماضية، وتواصل تنمية شراكاتنا التنموية مع دول المنطقة من أجل الازدهار المشترك.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتسوية النزاعات عبر الحوار والعمل الدبلوماسي لمصلحة الجميع.

من جانبه، عبر رئيس الإكوادور عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لاهتمامه بالارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أشمل مؤكداً أن بلاده حريصة على دفع التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات إلى الأمام بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الضيف

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس الإكوادوري إعلان بيان بشأن انتهاء المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين..تبادلته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع معالي لويس البرتو وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار..إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بترو إكوادور"..تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي ماريا دياز وزيرة البيئة والطاقة الإكوادورية.