عمار بن حميد يزور مختبر "الحياة والتنوع البيولوجي" بالقمة العالمية للحكومات

دبي في 3 فبراير/ وام/ زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، المقام بدبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث اطلع سموه على التجارب العلمية المتقدمة التي يعرضها المختبر، ودوره في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الحيوي.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية مثل هذه المبادرات العلمية التي تعكس التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا، وتعزز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأشاد سموه بدور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وترسخ وعي الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى شرح مفصل حول فكرة المختبر، الذي جرى تطويره بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ويهدف إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تفتح آفاقاً جديدة لفهم البيئة والتنوع البيولوجي، وتسهم في تغيير نظرة المجتمعات إلى قضايا الاستدامة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.

كما اطلع سموه على التوجه لاعتماد متحف المستقبل بدبي مقراً دائماً للمختبر، بما يتيح هذه التجربة المبتكرة أمام الجمهور على مدار العام.

وتجول سمو ولي عهد عجمان في أقسام المختبر، حيث تعرف إلى التجربة السمعية والبصرية المتكاملة التي يقدمها للزوار، والتي تسلط الضوء على كائنات منقرضة، مع تسليط الضوء على التحديات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويستعرض المختبر بعض الكائنات المنقرضة، باستخدام هياكل عظمية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عروض الهولوغرام والمؤثرات الضوئية والبصرية المتقدمة.

كما يقدم المختبر "البنك الحيوي"، والذي يعد مستودعاً لحفظ الخلايا والمواد الوراثية للأنواع المهددة بالانقراض، بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض.