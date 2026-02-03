"جي دبليو سي" شريكا لوجستيا لأول نسخة من "آرت بازل" في الشرق الأوسط

الدوحة في 3 فبراير / وام / أعلنت شركة الخليج للمخازن "جي دبليو سي"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع شراكة إستراتيجية أصبحت بموجبها الشريك اللوجستي الرسمي للنسخة الافتتاحية من معرض "آرت بازل قطر"، المقرر إقامته في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، وهو الحدث الذي يُنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع "قطر للاستثمارات الرياضية" و"كيو سي بلس".

وتُعد مؤسسة معارض "آرت بازل" من أبرز وأعرق منصات عرض الفن الحديث والمعاصر في العالم، حيث تنظم معارض رائدة في بازل وميامي وهونغ كونغ وباريس، إضافة إلى الدوحة، وتعد مرجعاً عالمياً يرسم معايير التميز والجودة في قطاع الفنون.

وباعتبارها الشريك اللوجستي الرسمي، ستتولى "جي دبليو سي" تنفيذ جميع العمليات اللوجستية المتعلقة بالأعمال الفنية عالية القيمة في "آرت بازل قطر 2026"، إلى جانب دعم الجوانب التشغيلية للحدث بما يضمن إنجاح انطلاقته الإقليمية، ويؤكد قدرتها على تقديم حلول لوجستية متخصصة وحساسة وفق أعلى المعايير الدولية.

ووصف الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب للشركة، هذه الخطوة بالتاريخية، مؤكدا أن "جي دبليو سي" ستسخر خبرتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات اللوجستية للأعمال الفنية لضمان نجاح هذا الحدث العالمي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الصناعات الإبداعية، ويرسخ مكانة الشركة كخيار أول للمؤسسات الثقافية الكبرى.

وشدد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للشركة، على أن التعامل مع روائع الفن العالمي يتطلب معايير لوجستية فائقة الدقة والأمان، مشيرا إلى أن الشركة تمضي قدماً في إنشاء أكبر مركز لوجستي متخصص للفنون في المنطقة بمنطقة "راس بوفنطاس" الحرة، لتقديم بنية تحتية تليق بحدث يستقطب 87 معرضاً من 31 دولة، مستندة إلى كونها أول شركة في المنطقة تحصل على اعتماد الاتحاد الدولي لنقل الأعمال الفنية (ICEFAT).

ويستقطب "آرت بازل قطر 2026" نخبة من المعارض الفنية والفنانين وجامعي المقتنيات وقادة القطاع الثقافي من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 87 معرضاً وصالة عرض من 31 دولة وإقليماً، من بينها 16 جهة تشارك للمرة الأولى في أحد معارض "آرت بازل"، حيث تُعرض أعمال لـ 84 فناناً دولياً، ليشكل الحدث منصة ثقافية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وحلقة وصل مع شبكة "آرت بازل" العالمية.