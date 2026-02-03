"الشارقة لريادة الأعمال 2026" يسجّل 15,000 ألف مشارك في ختام أعماله

الشارقة في 3 فبراير/ وام / اختتمت أمس فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور أكثر من 15,000 ألف مشارك من بينهم 5000 مؤسس شركة ناشئة استلهموا تجاربهم من أكثر من 300 متحدث عالمي ما عزّز مكانة المهرجان كأكبر حدث ريادي في المنطقة.

وشكّل المهرجان منصة حقيقية لتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار حيث شهدت "منطقة ڨولت" المخصصة لكبار الشخصيات والمدعومة من "إمارات" توقيع 17 مذكرة تفاهم استراتيجية غطت قطاعات حيوية شملت التصنيع وتكنولوجيا التعليم والصناعات الإبداعية والاستدامة وأسفرت هذه الاتفاقيات عن إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليون درهم لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قابليتها للتوسع والابتكار.

وأكدت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز "شراع" أن النجاحات التي حققتها دورة هذا العام تعكس رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وحرصها المستمر على ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وقالت إن ما شهدناه في نسخة 2026 يدفعنا للتطلع إلى الدورة العاشرة في العام المقبل باعتبارها محطة جديدة في مسيرة المهرجان تحمل أبعاداً أعمق وطموحات أوسع للمستقبل، مشيرة إلى أن المهرجان واصل دوره كمحرك فاعل يجمع الأفكار والمواهب والفرص في مساحة واحدة بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة ويعزز حضور الشارقة في المشهد الريادي المستقبلي للمنطقة.

وشهد المهرجان أكثر من 250 فعالية تنوعت بين الجلسات الحوارية الملهمة وورش العمل المتخصصة واللقاءات الحصرية التي توزعت على 10 مناطق متخصصة كما استضافت "ردهة المستثمرين" 400 اجتماعاً حصرياً جمعت بين أصحاب المشاريع والمستثمرين لفتح آفاق التمويل والإرشاد واحتضنت "مدينة الشركات الناشئة" المدعومة من "دو" للأعمال أكثر من 150 شركة ناشئة استعرضت حلولها المبتكرة أمام الجمهور والخبراء.

واستقطبت باقة "تأسيس الأعمال" 294 شركة ناشئة بدأت رحلة إطلاق مشاريعها ضمن مبادرة لترخيص الأعمال برسوم تبدأ من 1000 درهم بالتعاون بين "شراع" و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"دو".

واحتفاءً بالتميز كرّم المهرجان نخبة من المبتكرين وصناع التغيير خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في "منطقة التأثير" المدعومة من "أرادَ" وشهدت مسابقة عرض الشركات الناشئة منافسة قوية حيث حصل الفائزون في المسارات الرئيسية الأربعة على منح بقيمة 50 ألف درهم لكل فائز بالإضافة إلى فرص استثمارية محتملة تصل إلى 500 ألف درهم لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم.

وفي إطار تقدير الإسهامات الفردية والمؤسسية المؤثرة أعلن المهرجان نتائج جوائز "سِفّي" 2026 التي جاءت لتسلّط الضوء على الأدوار الريادية في دعم بيئة الأعمال.

وفي ختام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 جرى تكريم شركاء المنظومة الريادية تقديراً لدورهم المحوري في دعم بيئة الشركات الناشئة والمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والبنية التحتية والخبرة وفرص النمو المستدام.

كما كرّم المهرجان الشركاء الحكوميين تقديراً لإسهاماتهم في دعم السياسات المحفّزة لريادة الأعمال وتوفير الأطر التنظيمية والبنية المؤسسية الداعمة لنمو الشركات الناشئة بما يعزز تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تكريم الشركاء المجتمعيين تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز البعد المجتمعي للمهرجان ودعم المبادرات التطوعية، والتجارب الثقافية والأنشطة التفاعلية التي أسهمت في ترسيخ روح التعاون والانتماء.