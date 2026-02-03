"العين التراثي" يواصل فعالياته ويشهد نشاطاً كبيراً في مزاد التمور

العين في 3 فبراير/ وام / يواصل مهرجان العين التراثي فعاليات دورته الأولى التي تقام على أرض المعارض بمدينة العين، وتستمر حتى 9 فبراير الحالي بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في إطار جهودها للمحافظة على التراث والسنع الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع.

ويستقطب المهرجان زواره من داخل الدولة وخارجها من خلال باقة من الفعاليات التراثية والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى التعريف بالموروث الوطني وربط الأجيال الجديدة بقيمه الأصيلة، حيث تشمل فعالياته عروضاً تراثية، وبرامج توعوية، إلى جانب أسواق تراثية تتيح للحرفيين والمزارعين وأصحاب المناحل، والأسر المنتجة عرض منتجاتهم، بما يسهم في دعم الصناعات التراثية وتعزيز استدامتها.

كما يبرز المهرجان المكانة المحورية للنخلة في التراث الإماراتي عبر سوق ومزاد التمور، ومسابقات المزاينة التي تستعرض جودة الإنتاج المحلي وتنوعه، ويسلط الضوء على الموروث الثقافي العربي من خلال القرية التراثية العالمية التي تضم مشاركات خليجية وعربية تبرز المشتركات التراثية بين الدول، فضلاً عن تنظيم مسابقات للطهي، والتصوير، والرسم الحي.

ويشهد مزاد التمور اليومي ضمن فعاليات المهرجان حركة بيع نشطة للراغبين في اقتناء التمور الإماراتية بجميع أصنافها وجودتها، حيث بلغ مجموع مبيعات يوم أمس 60560 درهماً لـ 1089 كيلوجراماً من التمور توزعت على 336 صندوقاً، فيما بلغت أعلى قيمة بيع لصندوق 1600 درهم من صنف الفرض.

وأكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، أن مهرجان العين التراثي بدورته الأولى يمثل منصة وطنية حية تعيد تقديم التراث الإماراتي بوصفه مكوناً فاعلاً من مكونات الهوية الوطنية يسهم في ترسيخها وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمها.

وأوضح أن المهرجان يعتمد في تقديم رسالته على التفاعل بين الأجيال الجديدة وتراثهم عبر أنشطة حية تسهم في تعزيز الانتماء والفخر بالهوية، إلى جانب دعم الحرف التراثية وتمكين الحرفيين وخلق فرص تضمن استدامة الموروث ثقافياً واقتصادياً.