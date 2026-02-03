"مؤسسة التعاون": جائزة زايد للأخوة الإنسانية حافز لمواصلة رسالتنا الإنسانية في فلسطين

أبوظبي في 3 فبراير/وام/ أكد طارق مطيرة، مدير عام مؤسسة التعاون، إحدى المنظمات الفائزة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، أن هذا التكريم يمثل اعترافًا دوليًا بمسيرة المؤسسة الممتدة لأكثر من أربعة عقود في العمل الإنساني والتنموي، ويعكس القيم الإنسانية العالمية التي تنطلق منها الجائزة في تعزيز الأخوة والتكافل وخدمة الإنسان.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤسسة تفخر بترشيحها والفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، معتبرًا هذا التقدير اعترافًا بتميز مؤسسة فلسطينية كرّست جهودها منذ أكثر من 43 عامًا لخدمة الشعب الفلسطيني، حيث أسهمت في تحسين حياة أكثر من مليون فلسطيني في مختلف مناطق التواجد الفلسطيني، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأوضح أن هذا التكريم يعكس جوهر العمل الإنساني الذي تنتهجه المؤسسة منذ تأسيسها، والقائم على المسؤولية الأخلاقية والتكافل الإنساني الخلّاق، وهي قيم تتقاطع مع أهداف جائزة زايد للأخوة الإنسانية ومبادئها العالمية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يشكل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والالتزام برسالة المؤسسة في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية، لا سيما للفئات الأكثر تضررا في فلسطين، وفي مقدمتهم المتأثرون بالظروف الصعبة في قطاع غزة.

وأوضح أن مؤسسة التعاون تقود أحد أكبر مشاريع رعاية الأيتام في المنطقة، حيث تكفل أكثر من 20 ألف يتيم، وترافقهم بالرعاية والدعم لمدة تصل إلى 18 عامًا، إضافة إلى دعمهم في استكمال تعليمهم الجامعي، إلى جانب برامج تأهيل ورعاية مبتوري الأطراف المتضررين من الحروب، ضمن التزام طويل الأمد تجاه هذه الفئات.

وأكد مدير عام مؤسسة التعاون أن هذا التكريم يمثل حافزًا لتعزيز البرامج الإنسانية القائمة وتوسيع أثرها خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن ترجمة قيم التكافل والأخوة لا تتحقق إلا من خلال الأثر الإيجابي الملموس في حياة الناس، وبزرع الأمل وبناء حياة كريمة تتيح للإنسان تحقيق كامل طاقاته وقدراته.