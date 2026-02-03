الوطني للأرصاد: منخفضات جوية ضعيفة وأمطار متفرقة على الدولة حتى 9 فبراير

أبوظبي في 3 فبراير/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اعتباراً من يوم غد وحتى صباح 9 فبراير المقبل، مرور منخفضات جوية علوية ضعيفة على فترات متباعدة، يصاحبها امتداد منخفضات جوية سطحية.

وذكر المركز أن الفترة من يوم غد وحتى 6 فبراير الجاري ستشهد تشكّلات متنوعة من السحب، مع فرص لسقوط أمطار على فترات، تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، وتكون في معظمها خفيفة، وقد تصبح متوسطة أحياناً.

وأشار إلى أن الفترة من 7 فبراير وحتى صباح 9 فبراير ستشهد تدفّق السحب نحو الدولة، مع احتمال هطول أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وأوضح أن هاتين الحالتين الجويتين ستصاحبهما انخفاضات نسبية في درجات الحرارة، خاصة خلال الليل والصباح الباكر، إضافة إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية، واضطراب موج البحر.