محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

دبي في 3 فبراير/ وام/ التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026 التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) في دبي وتستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وجرى خلال اللقاء بحثُ مسارات العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية والتنموية والحكومية وفق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، وبما يدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل، ويرسّخ قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين دول المجلس، وتبادل التجارب الحكومية الناجحة، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمجتمعات الخليجية.

من جانبه، أعرب معالي جاسم محمد البديوي عن خالص تقديره للدور المحوري والمؤثر الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة التعاون الخليجي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي تضع التكامل بين دول المنطقة في صدارة أولوياتها.

وأثنى معاليه على جهود دولة الإمارات في تنظيم القمة العالمية للحكومات، مؤكداً دورها كمنصة دولية رائدة لتعزيز التعاون الدولي، وإحداث تأثير إيجابي في واقع المجتمعات ومستقبل العمل الحكومي.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وما يزيد على 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور يفوق 6250 مشاركا.