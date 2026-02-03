عبدولي جوبة "أفضل وزير في العالم 2026": تكريم محمد بن راشد وسام فخر

دبي في 3 فبراير / وام / أعرب معالي عبدولي جوبة وزير السياحة والثقافة في جمهورية غامبيا عن فخره العميق بنيله جائزة "أفضل وزير في العالم" لعام 2026 ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، مؤكدا أن هذا التتويج من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يمثل دافعا استثنائيا لمواصلة مسيرة التميز الحكومي.

وأكد جوبة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام)، على متانة العلاقات التي تربط بين غامبيا ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن "القمة السياحية الإفريقية الإماراتية" التي عُقدت العام الماضي كانت حجر الزاوية في بناء شراكات اقتصادية وسياحية متينة.

وأضاف نعتز بوصول الكفاءات الإماراتية إلى قيادة المنظمات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية وهو نجاح نعتبره نجاحا لنا كشركاء.

وشدد على أن غامبيا تضع التجربة السياحية في دبي كمرجع أساسي في خططها التطويرية، قائلا : "دبي قدمت للعالم معايير غير مسبوقة في جودة الخدمات والجذب السياحي ونحن في غامبيا عازمون على الاستفادة من هذه الممارسات التشغيلية الفضلى لتعزيز اقتصادنا الوطني وتطوير قطاعنا السياحي بما يواكب المعايير العالمية".

وحول فوزه بجائزة أفضل وزير في العالم وصف جوبة لحظة التكريم بأنها لحظة امتنان وتوفيق إلهي، مشيرا إلى أن التقدير الدولي الذي توفره القمة العالمية للحكومات يضع المسؤولين أمام مسؤوليات أكبر تجاه شعوبهم.

وقال هذه الجائزة لا تكرم شخصا بقدر ما تكرم نهجا من العمل الجاد وهي ترسم ابتسامة اعتزاز على وجوهنا وتدفعنا نحو المزيد من العطاء.

يُذكر أن جائزة "أفضل وزير في العالم" تُمنح خلال القمة العالمية للحكومات للوزراء الذين حققوا إنجازات ملموسة وأحدثوا تأثيرا إيجابيا في مجتمعاتهم من خلال تبني الابتكار والتميز في العمل الحكومي.