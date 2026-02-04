"عجمان التطوعي" يحتفي بـ"حق الليلة"

عجمان في 4 فبراير /وام/ نظم فريق عجمان التطوعي بالتعاون والتنسيق مع مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة الأسرة، احتفالية ليلة النصف من شعبان "حق الليلة"، وسط أجواء تراثية مبهجة جمعت الأطفال من فئة أصحاب الهمم، وكبار المواطنين والمتطوعين.

وأكد الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز التفاعل الإنساني، وتجسيد الترابط المجتمعي، والسعي للحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز قيم التواصل الاجتماعي بين الأجيال.

وأشار إلى أن احتفالية "حق الليلة" تشكل مناسبة اجتماعية متجذّرة في التراث الإماراتي، حيث يتم الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، والتعبير عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

تضمن الاحتفال باقة من الفقرات التراثية التي عكست عمق الموروث الشعبي الإماراتي، وأهازيج شعبية جسّدت العادات الأصيلة المتوارثة.